В России на Антипинском НПЗ произошел пожар

Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Подтверждаю факт, [на Антипинском НПЗ]", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о пожаре на заводе.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, никто не пострадал.

Эвакуация с предприятия не проводилась. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области уточнили, что на месте происшествия работают медики.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на НПЗ загорелась установка глубокой переработки мазута. "В 09:42 4 января поступило сообщение о загорании установки глубокой переработки мазута на территории Антипинского НПЗ", - говорится в сообщении пресс-службы главка. Площадь возгорания составляет 100 кв. м, пожар локализовали.

В пресс-службе администрации Тюмени добавили ТАСС, что в городе создали оперативный штаб по тушению пожара, все специалисты штаба находятся на объекте. Источник ТАСС на предприятии уточнил, что в месте, где находится очаг возгорания, нет нефтяных резервуаров.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, он расположен в промышленной зоне Тюмени. Он подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.