Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана по восстановлению порядка в стране

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в разговоре по телефону в четверг высказались в поддержку усилий руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка в республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка. Лавров проинформировал о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ по оказанию содействия казахстанским властям в условиях инспирированных извне попыток подорвать безопасность и территориальную целостность государства", - указали в министерстве.

Лавров и Чавушоглу также выразили удовлетворение динамикой политического диалога между Москвой и Анкарой на высшем и высоком уровне в 2021 году. "Подтверждена готовность к продолжению плотных контактов руководства России и Турции в новом году", - говорится в сообщении.