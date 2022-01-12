Путин заявил, что "Спутник" V эффективнее других вакцин работает против "омикрона"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", судя по имеющимся данным, эффективно работает против омикрон-штамма коронавируса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с кабмином, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судя по всему, "Спутник V" достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире", - заметил он, говоря о ситуации с "омикроном".

Во всяком случае, продолжил глава государства, нейтрализация вируса вакциной очевидна.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах, в России на данный момент выявили 698 случаев заражения им. Специалисты полагают, что омикрон-штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.