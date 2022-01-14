Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 января снизится до $97,5 за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 по 25 января снизится до $97,5 за тонну против $98,2 за тонну неделей ранее. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Снижение произошло впервые с 22 сентября 2021 года.

Пошлина на экспорт ячменя уменьшится с $86,2 до $79 за тонну, на кукурузу - с $67,7 до за $46,1 тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $339,3 за тонну, на ячмень - при цене в $297,9 за тонну, на кукурузу - $250,9 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.