Россия намерена наращивать экспорт угля

Россия по итогам 2021 года достигла максимальных значений по экспорту угля и планирует в дальнейшем увеличивать поставки за рубеж. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Петр Бобылев в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту угля <...> и объемы экспорта мы планируем наращивать. Под это есть ряд международных договоренностей. Например, не так давно был подписан меморандум с Индией по увеличению поставок угля почти в пять раз на ближайшие десять лет. То есть с 6 млн тонн до 40 млн тонн. Подобные переговоры идут с коллегами из Китая", - рассказал он.

Бобылев подчеркнул, что экспорт угля по итогам 2021 года достиг рекордных значений.