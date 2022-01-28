Торгпред РФ заявил, что товарооборот с Ираном в 2021 году стал рекордным

Торговый оборот между Россией и Ираном по итогам 2021 года составил около $4 млрд, что является историческим рекордом. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин, передает Trend.

"За первые 11 месяцев рост товарооборота достиг 89,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,758 млрд. Есть основания ожидать, что по итогам 2021 года мы достигнем рекордной цифры в $4 млрд", - сказал он.

Жиганшин отметил, что "Федеральная таможенная служба (ФТС) России опубликует окончательные данные по итогам года во второй декаде февраля". Он добавил, что "экспорт России в Иран увеличился более чем в два раза - на 126,6% - и составил почти $3 млрд, а импорт из Ирана в Россию увеличился почти на 22%".

По словам торгового представителя, "товарооборот между странами почти на 80% составляет сельскохозяйственная продукция". "В нашем экспорте в первую очередь выросли зерновые и масличные, - заметил он. - Из нового можно отметить экспорт вакцин - на $45 млн осуществили соответствующие поставки в Иран".

"Идет реализация ряда проектов в энергетической сфере, которые активизировались в 2021 году. Это стало подспорьем для роста товарооборота за прошедший год", - обратил внимание Жиганшин. "С иранской стороны импортируются в первую очередь овощи, фрукты, сухофрукты, орехи", - сообщил он.