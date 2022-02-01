В России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 17 487, что на 92,4% выше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число госпитализаций увеличилось в 80 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее оно составляло 9 090 случаев. В 5 регионах количество госпитализаций снизилось.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 125 836, до 11 986 913. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

Число вылечившихся после заражения возросло за сутки на 40 301 против 30 130 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 288 582 случая выздоровления.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 85,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 663, до 332 012. Днем ранее был зарегистрирован 621 летальный исход.