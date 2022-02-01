Россия и ЕС обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
БАКУ/Trend/ - 1 февраля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром по инициативе последнего, передает Trend со ссылкой на МИД России.
Как сообщается, собеседники подробно обсудили текущую ситуацию на площадке Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе в преддверии очередного 56-го раунда, а также ход процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Тест на определение штамма "омикрон" не имеет клинического значения для лечения COVID-19 - Официально
В Азербайджане меняется порядок назначения священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама
Азербайджанское каспийское морское пароходство и ADY Container подписали новое соглашение о сотрудничестве
Визит Президента Ильхама Алиева в Гянджу является неотъемлемой частью концепции комплексного развития Азербайджана - АНАЛИЗ
Сотрудники Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета награждены юбилейными медалями 30-летия Государственного Таможенного Комитета (ФОТО)
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО)
ООН и Азербайджан обнародуют совместный план действий на 2022 г. в ближайшее время - резидент-координатор
В Азербайджане начало вещание первое радио тюркоязычных стран действующее в формате «Азербайджан/Тюркский мир»!
Национальный олимпийский комитет Азербайджана неизменно придерживается ценностей олимпизма - Чингиз Гусейнзаде
Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева термин "Зангезурский коридор" прочно вошел в международный лексикон – народный писатель Натиг Расулзаде