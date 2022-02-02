Россия нарастила добычу угля в январе на 3,6%

Добыча угля в РФ в январе 2022 года возросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 35,75 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поставки российского угля на внутренний рынок, в том числе на собственные нужды компаний, увеличились в январе на 10%, до 17,14 млн тонн. В том числе для обеспечения электростанций было поставлено 7,86 млн тонн, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Поставки угля на нужды коксования сократились на 2,3%, до почти 3 млн тонн.

Экспорт российского угля в отчетном месяце уменьшился на 2%, до 16,09 млн тонн. В том числе коксующегося угля было экспортировано 1,81 млн тонн, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Добыча крупнейших угольных компаний в первом месяце 2022 года составила: СУЭК - 8,53 млн тонн угля (-5,4%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 2,85 млн тонн (-1%), ХК "СДС-уголь" - 1,2 млн тонн (-22,4%), "Востсибуголь" - 1,16 млн тонн (+14,2%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 593,7 тыс. тонн (+21,4%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 243,1 тыс. тонн (+27,5%).