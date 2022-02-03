Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 28 января сократились на $5,5 млрд и составили $634,1 млрд, говорится в материалах Банка России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Резервы снизились на 0,9% под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, уточняет регулятор.