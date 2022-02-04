В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 17 798, что на 0,03% выше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно увеличилось в 44 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 17 792 случая. В 41 регионе число госпитализаций снизилось.