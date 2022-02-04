Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 февраля снизится до $93,2 за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 февраля снизится до $93,2 за тонну против $93,9 неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя снизится с $74,6 до $73,3 до за тонну, пошлина на кукурузу вырастет с $49,2 до $52,7 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $333,2 за тонну, на ячмень - при цене в $289,8 за тонну, на кукурузу - $260,4 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.