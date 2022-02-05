В России из-за коронавируса умерли более 700 человек за сутки впервые с 15 января

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 714, до 334 753. Впервые с 15 января этот показатель оказался выше 700. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее было зарегистрировано 682 летальных случая.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,65%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 177 282, до 12 630 047, сообщили в оперативном штабе.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,4%.

Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека, что на 1,3% больше показателя предыдущего дня (17 798). Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе России, еще в 41 отмечается снижение, следует из данных штаба. В трех регионах ситуация не изменилась.

Как сообщили в оперштабе, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах, днем ранее штамм был выявлен в 83 регионах.