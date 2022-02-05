В России обновили перечень мер борьбы с COVID-19
В России обновили перечень мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, из перечня противоэпидемических рекомендаций было исключено ношение медицинских перчаток. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Согласно документу главного государственного санитарного врача, для разрыва механизма передачи COVID-19 сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 метров и правил личной гигиены, включая мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок. Ранее в пункте 4.4 содержалась информация о необходимости ношения перчаток.
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