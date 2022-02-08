Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными

Президент России Владимир Путин остался доволен переговорами с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшние наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам встречи.

Новость обновляется