В Москве выявили 22 747 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 22 747 против 11 521 днем ранее. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 558 503 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 39 768. Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 24 364, до 2 118 897.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан в феврале - Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, стражи волшебной Терракоты, в поисках величайшего в мире сокровища (ВИДЕО)
Иранские компании заинтересованы в участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана – посол
АБР может расширить масштабы проекта разработки плавучей солнечной электростанции в Азербайджане (Эксклюзив)
Армения скрывала факты массовых захоронений во время своей оккупации азербайджанских территорий - Джейхун Байрамов
Молодежная сеть Движения неприсоединения планирует провести в 2022 г. ряд мероприятий - Джейхун Байрамов
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим дальновидную идею продвижения координации на рынке нефти – генсек ОПЕК (Интервью)
Ожидается участие Азербайджана в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе страны-гостя
В Международном центре мугама пройдет благотворительный концерт с участием Афаг Аббасовой и Саиды Тагизаде