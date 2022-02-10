Международные резервы РФ за неделю выросли до $634,9 млрд

Международные резервы РФ выросли за неделю на $0,8 млрд и на 4 февраля составили $634,9 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли на 0,1% под воздействием положительной переоценки, пояснил регулятор.

Объем международных резервов РФ на 28 января 2022 г. составлял $634,1 млрд.