Названа причина появления длинного стола на переговорах Путина и Макрона

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели на значительном расстоянии друг от друга во время переговоров в Кремле из-за отказа французского лидера сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским коллегой. Такую причину появления четырехметрового стола назвало агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Источники издания сообщили, что Макрону был предложен выбор, пройти тестирование и общаться с Путиным на более короткой дистанции, или отказаться, но соблюдать безопасное расстояние.

«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», — приводит агентство слова одного из собеседников.

Отмечается также, что Макрон сдал тест во Франции под присмотром личного врача в преддверии вылета в Россию.