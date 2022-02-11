В России упал самолет Ан-2
Легкомоторный самолет Ан-2, предположительно, упал в Елизовском районе Камчатки, по предварительным данным, на его борту два человека, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, передает Trend.
"В пятницу днем в МЧС поступила информация от очевидцев, которые наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолета Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что самолет летел с грузом в село Тымлат на север Камчатки. Обстановка уточняется.
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