В России упал самолет Ан-2

Легкомоторный самолет Ан-2, предположительно, упал в Елизовском районе Камчатки, по предварительным данным, на его борту два человека, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, передает Trend.

"В пятницу днем в МЧС поступила информация от очевидцев, которые наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолета Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что самолет летел с грузом в село Тымлат на север Камчатки. Обстановка уточняется.