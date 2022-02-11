В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 203 949, до 13 731 794. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 19 281, что на 0,85% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах, следует из данных штаба.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 112 236, до 11 021 633. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в штабе сообщили о 106 092 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 722, до 338 813. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее был выявлен 701 летальный случай.