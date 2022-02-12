Кремль анонсировал разговор Путина и Макрона 12 февраля

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют провести в субботу телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Действительно, на завтра запланирован разговор с Макроном", - сказал представитель Кремля.

Ранее Елисейский дворец сообщил о планах президента Франции Эммануэля Макрона провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

На этой неделе Макрон и Путин провели переговоры в Москве. Обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Украины.