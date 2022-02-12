В России появится новая особая экономическая зона

Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс" и продление сроков существования нескольких территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) до 2030 года одобрено межведомственной рабочей группой. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

"Создание особой экономической зоны "Кузбасс" промышленно-производственного типа одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОСЭР в моногородах под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева", – говорится в сообщении.

Со ссылкой на губернатора уточняется, что в результате создания ОЭЗ "Кузбасс" будут сформированы условия для развития региона за счет реализации инвестиционных проектов в энергетической, пищевой и перерабатывающей, химической и иных сферах деятельности. В настоящее время намерения реализовать на территории особой экономической зоны свои проекты письменно получены от ряда крупных инвесторов. Кузбасс планирует направить на развитие инфраструктуры 1,2 миллиарда рублей.

С учетом перспектив развития особая экономическая зона будет расположена на территории двух муниципальных образований — в Топкинском муниципальном округе и городе Кемерово. Общий объем инвестиций в ОЭЗ составит порядка 500 миллиардов рублей. Это позволит создать более 10 тысяч рабочих мест. Отмечается, что ОЭЗ "Кузбасс" — пятая территория с льготными налоговыми условиями в регионе.

Также межведомственная рабочая группа одобрила продление до 2030 года сроков существования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Новокузнецк, Юрга. Инвесторы планируют реализовать 14 проектов, в том числе создание логистического центра в Юрге с объемом инвестиций порядка 5 миллиардов рублей, строительство инфраструктуры газораспределительных сетей в Прокопьевске с объемом инвестиций порядка 1 миллиарда рублей, проект по производству широкоформатной фанеры компанией в Анжеро-Судженске с объемом инвестиций порядка 1,5 миллиарда рублей и другие.

Отмечается, что в результате до 2030 года создадут более 6 тысяч новых рабочих мест, в экономику моногородов будет привлечено не менее 10 миллиардов рублей.