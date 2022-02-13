Число выявленных в РФ случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 197 949, до 14 133 509, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заражений составил 1,4%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 653, что на 31,9% меньше показателя предыдущего дня.

Количество госпитализаций снизилось в 73 из 85 регионов страны, следует из данных штаба.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 101 568, до 11 235 859. Днем ранее число вылечившихся составляло 112 658.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 706, до 340 248. Днем ранее было выявлено 729 смертей.