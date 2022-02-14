В России разработали детектор COVID-19, диагностирующий его на ранних стадиях

Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (РПН) разработали детектор коронавируса, который позволяет обнаружить COVID-19 при минимальной концентрации на самых ранних стадиях болезни, сообщается в понедельник на сайте РПН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала (увеличения числа копий НК фрагмента вирусного генома), другие, белки CRISPR/Cas, ответственны за распознавание последовательности мишени (т.е. фрагмента генома SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце", - говорится в сообщении.

Как сообщает один из разработчиков, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИЭ Александр Тюменцев, предложенная технология может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели больного. Он отметил, что такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому ее производство обходится дешевле.

Новая технология на основе системы CRISPR может быть использована для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе для разработки методов диагностики вновь возникающих инфекций.