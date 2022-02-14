Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снизилось на 17,4%

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 10 451, что на 17,4% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Снижение количества госпитализаций произошло в 56 субъектах, увеличение - в 28, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в одном регионе. Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 субъектах.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 180 456, до 14 313 965. Суточный показатель стал минимальным с 8 февраля - тогда выявили 165 643 случая заражения. В относительном выражении прирост составил 1,3%.

Заболеваемость ковидом за прошедшую неделю выросла на 18,8%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей - на 7%. По данным штаба, заболеваемость выросла в 74 регионах, при этом в 33 субъектах увеличение произошло сильнее, чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости отмечено в 11 субъектах. Среди них Москва (на 33,7%), Республика Саха Якутия (на 28,6%), Московская область (на 21,2%) и Санкт-Петербург (на 3,7%).

Увеличение госпитализаций произошло в 66 регионах, в том числе в 45 субъектах отмечен рост сильнее, чем в среднем по России.