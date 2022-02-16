Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снизилось на 10,3%

Число госпитализаций из-за коронавируса составило 19 573, что на 10,3% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 54 регионах. Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее число госпитализаций составило 21 833 случая. В 30 регионах число госпитализаций увеличилось.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 179 284, до 14 659 880. В относительном выражении прирост составил 1,23%.

Число умерших из-за коронавируса возросло на 748, до 342 383, выздоровели после коронавируса 172 468 человек.