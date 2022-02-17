В России за сутки госпитализировали 18 090 заразившихся коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 18 090, что на 7,6% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число госпитализаций снизилось в 58 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее оно составляло 19 573. В 27 регионах число госпитализаций увеличилось.

Число подтвержденных случаев заражения в стране возросло за сутки на 180 622, до 14 840 502. В относительном выражении прирост числа заражений составил 1,23%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 185 082 против 172 468 днем ранее. Всего зарегистрировали 11 828 475 случаев выздоровления. Число выписанных за сутки после ковида пациентов впервые с 14 января превысило число новых выявленных случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до уровня 79,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 790, до 343 173. Днем ранее было зарегистрировано 748 летальных исходов.