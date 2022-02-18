Песков заявил, что пока нет понимания насчет сроков визита Путина в Турцию

Россия 18 февраля 2022 17:01 (UTC+04:00)
Песков заявил, что пока нет понимания насчет сроков визита Путина в Турцию

Даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ничего пока не определено. Пока нет понимания, когда это будет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

26 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера посетить страну. Кроме того, он выразил желание организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира". В среду, 16 февраля, Эрдоган сообщил о желании провести телефонный разговор с Путиным, чтобы узнать его отношение к идее проведения трехсторонней встречи на высшем уровне в Турции.

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