Автобус и три легковушки столкнулись в Ивановской области. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

ДТП произошло на участке трассы Иваново - Родники. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он сначала протаранил другой ВАЗ-2112, затем врезался в пассажирский автобус и потом задел еще одну"двенашку".

По данным регионального главка полиции, столкновение унесло жизнь водителя первого автомобиля, с которым столкнулся нарушитель.

Пострадали три человека из первого ВАЗ-2112, который и нарушил ПДД. В автобусе пострадавших нет.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.