В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки в больницы попали 10 372 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 170 699 случаев, что на 8,4 тыс. меньше, чем днем ранее.

Умерли за сутки от COVID-19 745 человек, накануне сообщалось о 798 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 147 296 человек, или на 22,9% меньше, чем к утру 19 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 370 тыс. 419 случаев коронавирусной инфекции, 345 500 умерших и 12 млн 365 тыс. 238 выписанных.