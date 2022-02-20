Начались переговоры Путина и Макрона

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона начался в воскресенье в 11:00 по парижскому времени.

Об этом проинформировало агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Беседа с президентом Путиным началась, как и планировалось, в 11 утра", - говорится в сообщении.