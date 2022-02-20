Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Украине
Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.
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