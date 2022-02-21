Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита - Елисейский дворец

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в воскресенье Елисейский дворец, Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе". Главы США и РФ "согласились с положениями такой встречи на высшем уровне". Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля.

Ранее в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а также провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.