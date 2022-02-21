В России выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 152 337, это минимум с 2 февраля. Общее число выявленных случаев заражения возросло до 15 522 756. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,99%.

В России за сутки госпитализировали 8 835 человек, что на 14,8% ниже показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 53 регионах, в 31 оно увеличилось, а в одном не изменилось, следует из данных штаба. Днем ранее количество госпитализаций составляло 10 372.