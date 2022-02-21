Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета безопасности страны. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление самого главы государства, возможны доклады и других участников.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "не регулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.