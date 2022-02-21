В ФСБ России заявили об уничтожении "диверсантов, проникших с Украины"

Военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы России "диверсионно-разведывательной группой с территории Украины". Пять нарушителей уничтожены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение "диверсионно-разведывательной группы", сказали в пресс-службе.

В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава "диверсионно-разведывательной группы" уничтожены, - подчеркнули в округе.

Две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ зашли на территорию России для экстренной эвакуации "украинской диверсионной группы", огнем из российских противотанковых средств обе машины были уничтожены.