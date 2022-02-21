Путин заявил о намерении признать т.н. "ДНР" и "ЛНР"

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин проинформировал глав Германии и Франции Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ о признании т.н. "ЛНР/ДНР".

Как сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт Кремля, Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании т.н. "Донецкой и Луганской народных республик".

С учётом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ.

Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов.