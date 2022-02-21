БАКУ/Trend/- Президент России Владимир Путин признал так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщает Trend, об этом Путин объявил 21 февраля в обращении к народу.

Владимир Путин также подписал документы о дружбе и взаимопомощи т.н. "ДНР" и "ЛНР".