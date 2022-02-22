В России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 135 172, до 15 657 928. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 1 февраля. В относительном он составил 0,87%.

В России за сутки госпитализировали 17 294 человека, что на 95,7% больше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 76 регионах, снижение - в девяти, следует из данных штаба.

Число смертей возросло за сутки на 796, до 347 031. Днем ранее было выявлено 735 летальных исходов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,22%, следует из данных штаба.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 164 293, до 12 657 025. Днем ранее в штабе сообщили о 127 494 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до уровня 80,8% от общего числа заразившихся.