БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел ЕС обсудят первый пакет санкций против России, сообщает Trend со ссылкой на ЕС.

Сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС под председательством Высокого представителя. После этого во второй половине дня будет официально представлен первый пакет санкций.

Затем соответствующие органы встретятся, чтобы безотлагательно завершить работу над пакетом.

Пакет содержит предложения направить санкции: