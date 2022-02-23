В России за сутки выздоровели после коронавируса 179 203 человека

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 179 203, до 12 836 228. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в штабе сообщили о 164 293 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до уровня 81,3% от общего числа заразившихся.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 16 349, что на 5,46% меньше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 52 регионах, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 642, до 15 795 570. В относительном выражении прирост количества заражений составил 0,88%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 785, до 347 816. Днем ранее было зарегистрировано 796 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,2%, следует из данных штаба.