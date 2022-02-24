ВС России не наносят ударов по городам Украины - Минобороны
ВС России не наносят ударов по городам Украины, военная инфраструктура уничтожается высокоточными средствами, сообщили в Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.
Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.
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