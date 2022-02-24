Полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены - Росавиация

БАКУ/Trend/ - С 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены, передает Trend со ссылкой на Федеральное агентство воздушного пространства (Росавиация).

"Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети", - говорится в сообщении.