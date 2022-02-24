Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолете
Информация зарубежных СМИ о сбитом российском самолете над Украиной не соответствует действительности.
Об этом заявили в Минобороны России в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", — заявили в военном ведомстве.
Ранее Reuters со ссылкой на украинских военных сообщил, что украинские ПВО могли сбить российский самолет на востоке Украины.
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