Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолете

Информация зарубежных СМИ о сбитом российском самолете над Украиной не соответствует действительности.

Об этом заявили в Минобороны России в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", — заявили в военном ведомстве.

Ранее Reuters со ссылкой на украинских военных сообщил, что украинские ПВО могли сбить российский самолет на востоке Украины.