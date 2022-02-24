Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве», - заявил Зеленский.