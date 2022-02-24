Песков назвал цели военной операции России в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями военной операции России "являются демилитаризация и денацификация" Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Целями военной операции России являются демилитаризация и денацификация Украины, сроки определит президент РФ", - заявил Песков.

"Слово "оккупация" неприменимо к действиям РФ на Украине, об этом речь не идет", - сказал он.

Песков сказал, что неизвестно о возможности остановить операцию по защите Донбасса, но все зависит от верховного главнокомандующего.

"Демилитаризация Украины означает нейтрализацию ее военного потенциала, который за последнее время был "изрядно подрощен" из-за рубежа", - сказал он.