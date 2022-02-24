Госпогранслужба Украины заявила о прорыве российскими военными границу в Киевской области

Российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области. Об этом в районе полудня четверга, 24 февраля, сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что военная техника РФ зашла через пункт пропуска Вильча.

Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда совершены обстрелы из Градов.

Там также отметили, что пограничные подразделения, в зависимости от ситуации, передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.