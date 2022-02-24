Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию в ходе спецоперации в Украине

Штурмовик Су-25 ВКС России из-за ошибки пилотирования потерпел аварию в ходе спецоперации в Украине, пилот жив. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал он.