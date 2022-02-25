Токио замораживает выдачу виз россиянам, активы финучреждений России, ограничивает экспорт

Правительство Японии приняло решение усилить санкции в отношении России из-за ее операции на Украине по трем направлениям. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу на специальной пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором", - отметил глава японского правительства.

В то же время премьер Японии ушел от прямого ответа на вопрос о возможности санкций против РФ в энергетической сфере или отключения России от SWIFT, подчеркнув, что японская сторона будет действовать в зависимости от развития ситуации в тесном контакте с G7 и международным сообществом.