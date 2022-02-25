В России за сутки госпитализировали 14 937 человек с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 937, что на 73% больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 74 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее количество госпитализаций составляло 8 632.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 123 460, до 16 052 028.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,78%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 167 310, до 13 139 97. Днем ранее в штабе сообщили о 136 433 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 787, до 349 365. Днем ранее было выявлено 762 смерти.